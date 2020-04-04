Плотина Шахид Раджаи в иранском Мазандаране

-
-
Россия призвала Генерального секретаря ООН удвоить свои усилия по отмене санкций США против Ирана
Москва, 4 апреля, ИРНА - Российское министерство иностранных дел заявило, что сожалеет о том,…
-
Иранский посол: выход из вызванного коронавирусом кризиса невозможен без коллективного сотрудничества
Тегеран, 4 апреля, ИРНА - В письме верховному представителю Союза по иностранным делам и политике…
-
В Иране было произведено более 863 тысяч автомобилей за прошедший год
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Статистические данные показывают, что 863 263 автомобиля были произведены…
-
МИД Ирана : американские дипломаты уже давно поддерживают террористов
Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас…
-
Иран и ПРООН взаимодействуют в области возрождения озера Хамун
Тегеран, 4 апреля, ИРНА. Иранская организация по охране окружающей среды и Программа развития…
-
Товарооборот между Ираном и Евразией за 5 месяцев составил 1,4 млрд долларов
Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Представитель таможни Ирана Рухолла Латифи заявил, что объем внешней…
-
В Иране представлена тест-система для определения пневмонии COVID-19
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Первая тест-система для определения пневмонии коронавируса COVID-19…
-
Мэр Тегерана отметил разрушительную роль санкций США в борьбе Ирана с коронавирусом
Лондон, 4 апреля, ИРНА - Мэр Тегерана Пируз Ханачи подверг резкой критике санкции США в связи…
-
Чиновник: Ирану не нужно импортировать оборудование для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 4 апреля, ИРНА - Вице-президент по науке и технологиям Ирана Сорена Саттари сказал,…
Your Comment