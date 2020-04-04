4 апр. 2020 г., 13:19
Journalist ID: 2388
News Code: 83737990
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Солончаки в иранском Майами

Эти солончаки расположены в 10 км к северу от Майами, Семнан, одно из чудес природы, которое привлекает каждого туриста.

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