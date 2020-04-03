В пятницу, 3 апреля, в иранской столице Тегеране были проведены дезинфекция улиц.
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Иран и Беларусь обсудил укрепление торгово-экономического сотрудничества
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — Посол Ирана в Минске Саид Яри провел встречу с министром промышленности…
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Влияние коронавируса на международных процессов
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — Вспышка Коронавируса глубоко поставила под вопрос международные структуры,…
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Иранец занял 7-е место в новом рейтинге ITF
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — Тхэквондист сборной Ирана Мирхашем Хосейни занял 7-е место в новом…
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Дезинфекция улиц Тегерана из-за коронавируса
В пятницу, 3 апреля, в иранской столице Тегеране были проведены дезинфекция улиц.
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Число жертв коронавируса в Иране превысило 3200 человек
Тегеран, 28 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 53183,…
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Состоялась веб-конференция рабочей группы МСЖД по борьбе с коронавирусом
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — Третье заседание рабочей группы международного союза железных дорог…
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Байден призвал ослабить санкции против Ирана
Нью-Йорк, 3 апреля. ИРНА — Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение…
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Башню Азади подсветили синим в знак поддержки людей с аутизмом
Тегеран, 3 апреля. ИРНА — В рамках акции ко Всемирному дню информирования об аутизме, 2 апреля,…
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Россия поприветствовала поставку в Иран медикаментов в рамках Instex
Москва, 3 апреля. ИРНА — Россия приветствует начало поставок медикаментов в Иран в рамках механизма…
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МАГАТЭ отправит два устройства быстрого обнаружения коронавируса в Иран
Лондон, 2 апреля, ИРНА - Посол Ирана и постоянный представитель при международных организациях…
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