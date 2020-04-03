3 апр. 2020 г., 15:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83737135
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Дезинфекция улиц Тегерана из-за коронавируса

В пятницу, 3 апреля, в иранской столице Тегеране были проведены дезинфекция улиц.

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