2 апр. 2020 г., 22:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83736724
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Дом выздоровления для пациентов с коронавирусом в иранском Тебризе

В четверг был открыт дом для выздоровления для заразившихся коронавирусом вместимостью 200 коек для военнослужащих Исламской Республики в Тебризе.

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