Из-за вспышки вируса все достопримечательности и исторические объекты в Иране закрыты и люди находятся дома.
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Дом выздоровления для пациентов с коронавирусом в иранском Тебризе
В четверг был открыт дом для выздоровления для заразившихся коронавирусом вместимостью 200…
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Спикер иранского парламента заражен коронавирусом
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Спикер иранского парламента Али Лариджани заражен коронавирусом.
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Иранский Нейшабур до и после вспышки коронавируса
Из-за вспышки вируса все достопримечательности и исторические объекты в Иране закрыты и люди…
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Начальник Генштаба ВС Ирана: самое маленькое покушение на Иран встретит самый серьезный ответ
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад…
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Фонд ОПЕК одобрил проставление Ирану 500 тыс. долларов
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Фонд ОПЕК по международному развитию (OFID) одобрил предоставление…
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Тахт-Раванчи: Никто не обманывается американской ложью
Нью-Йорк, 2 апреля, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций…
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Пустые улицы и парки в Хамдане в Иране в День природы из-за коронавируса
День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый…
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Красивая природа древни Рабор в иранском Кермане
Расположенный на юго-востоке провинции Керман, Рабор известен своей природой и натуральными…
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Общее число жертв коронавируса достигло 3160 человек
Тегеран, 2 апреля, ИРНА – Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50468 человек,…
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Зариф: Трамп! Снова не обманывайся поджигателями войны
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - В своем Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф…
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