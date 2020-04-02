2 апр. 2020 г., 19:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83736619
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Иранский Нейшабур до и после вспышки коронавируса

Из-за вспышки вируса все достопримечательности и исторические объекты в Иране закрыты и люди находятся дома.

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