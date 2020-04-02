День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый день Новруза (новый год по иранскому календарю). В этом году из-за вспышки коронавируса иранцы дома отметили этот праздник.
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Пустые улицы и парки в Хамдане в Иране в День природы из-за коронавируса
День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый…
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Красивая природа древни Рабор в иранском Кермане
Расположенный на юго-востоке провинции Керман, Рабор известен своей природой и натуральными…
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Общее число жертв коронавируса достигло 3160 человек
Тегеран, 2 апреля, ИРНА – Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 50468 человек,…
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Зариф: Трамп! Снова не обманывайся поджигателями войны
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - В своем Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф…
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Россия призвала к продолжению консультаций с Ираном по Ираку
Москва, 2 апреля, ИРНА - В разговоре с послом Ирана в России специальный представитель президента…
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Иранец занял 10-е место в мировом рейтинге по борьбе
Керманшах, 2 апреля, ИРНА - Международная федерация борьбы объявил рейтинг борцов-вольников…
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OFID выделил Ирану 500 тыс. долларов для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Посол и постоянный представитель в международных организациях в Вене…
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Необычный "День природы" в Иране
День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый…
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Механизм INSTEX для Ирана надо распространить на товары, подпадающие по санкции США: Россия
Москва, 1 апреля, ИРНА - Россия приветствует поставки европейцами в Иран медикаментов и медоборудова…
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В Иране отмечают «День природы» на фоне пандемии коронавируса
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Сегодня иранцы отмечают самый необычный «День природы» в стране,…
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