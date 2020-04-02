2 апр. 2020 г., 16:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83736469
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Пустые улицы и парки в Хамдане в Иране в День природы из-за коронавируса

День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый день Новруза (новый год по иранскому календарю). В этом году из-за вспышки коронавируса иранцы дома отметили этот праздник.

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