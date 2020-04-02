2 апр. 2020 г., 14:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83736344
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Красивая природа древни Рабор в иранском Кермане

Расположенный на юго-востоке провинции Керман, Рабор известен своей природой и натуральными продуктами, а также благодаря прекрасному горному климату, он имеет прекрасные пейзажи и ландшафты.

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