1 апр. 2020 г., 18:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83735590
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Необычный "День природы" в Иране

День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый день Новруза. Сегодня иранцы, которые проводят этот день в парках и садах, отметили самый необычный «День природы» в стране, оставшиеся дома из-за коронавируса.

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