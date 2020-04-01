Необычный "День природы" в Иране

День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый день Новруза. Сегодня иранцы, которые проводят этот день в парках и садах, отметили самый необычный «День природы» в стране, оставшиеся дома из-за коронавируса.