1 апр. 2020 г., 17:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83735495
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3D-видеомаппинг шоу на башне Азади в Тегеране

Наряду с днем Исламской Республики во вторник прошел 3D-видеомаппинг шоу на башне Азади по вопросу коронавируса в Тегеране.

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