Наряду с днем Исламской Республики во вторник прошел 3D-видеомаппинг шоу на башне Азади по вопросу коронавируса в Тегеране.
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Иранец занял 10-е место в мировом рейтинге по борьбе
Керманшах, 2 апреля, ИРНА - Международная федерация борьбы объявил рейтинг борцов-вольников…
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OFID выделил Ирану 500 тыс. долларов для борьбы с коронавирусом
Тегеран, 2 апреля, ИРНА - Посол и постоянный представитель в международных организациях в Вене…
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Необычный "День природы" в Иране
День природы в Иране или Сиздах-бе-дар — традиционный иранский праздник, справляющийся в тринадцатый…
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Механизм INSTEX для Ирана надо распространить на товары, подпадающие по санкции США: Россия
Москва, 1 апреля, ИРНА - Россия приветствует поставки европейцами в Иран медикаментов и медоборудова…
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В Иране отмечают «День природы» на фоне пандемии коронавируса
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Сегодня иранцы отмечают самый необычный «День природы» в стране,…
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3D-видеомаппинг шоу на башне Азади в Тегеране
Наряду с днем Исламской Республики во вторник прошел 3D-видеомаппинг шоу на башне Азади по…
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Японцы выразили сочувствие иранскому народу в борьбе с коронавирусом
Пекин, 1 апреля, ИРНА – Группа японских иранистов, любителей культуры Ирана и студентов персидского…
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Рухани заявил о снижении темпов распространения коронавируса в Иране
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в среду сообщил о снижении темпов распростран…
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Число жертв в Иране коронавируса достигло 3036
Тегеран, 1 апреля, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 47593,…
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Военные действия США в Ираке приведут к катастрофической ситуации в регионе: Иран
Тегеран, 1 апреля, ИРНА – Военные действия США в Ираке, идущие вразрез с официальным требованием…
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