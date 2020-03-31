31 мар. 2020 г., 17:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83734631
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В иранском Бушере из-за коронавируса закрыли достопримечательности

В городе Бушер на юго-западе Ирана из-за стремительно распространяющегося коронавируса в эти дни закрыли для посещения парки и пляжи.

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