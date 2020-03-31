31 мар. 2020 г., 17:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83734622
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В иранском Тебризе закрыли парк "Элголи" из-за коронавируса

В историческом городе Тебриз на северо-западе Ирана из-за стремительно распространяющегося коронавируса в эти дни закрыли для посещения парк "Элголи".

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