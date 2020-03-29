29 мар. 2020 г., 18:40
Journalist ID: 2390
News Code: 83732276
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Пустые пляжи в иранском городе Астара

Иранцы в этом году на новогодние каникулы не смогли воспользоваться побережьем Каспийского моря из-за распространения коронавируса.

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