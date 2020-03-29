29 мар. 2020 г., 18:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83732271
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В иранском Исфахане из-за коронавируса закрыли достопримечательности

В историческом городе Исфахан на севере Ирана из-за стремительно распространяющегося коронавируса в эти дни закрыли для посещения знаменитые достопримечательности.

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