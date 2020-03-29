29 мар. 2020 г., 18:22
Journalist ID: 2390
News Code: 83732261
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Министр обороны Ирана посетил компании, производящие медицинские маски

Министр обороны ИРИ генерал Амир Хатами сегодня посетил компании, производящие медицинские маски, дезинфицирующие средства и защитные одежды.

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