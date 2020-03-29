29 мар. 2020 г., 18:15
Journalist ID: 2390
News Code: 83732255
0 Persons

Заседание кабинета министров Ирана

Заседание кабинета министров под председательством президента Ирана Хасана Рухани сегодня (в воскресенье) прошло в Тегеране.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =