28 мар. 2020 г., 16:09
Journalist ID: 2390
News Code: 83730830
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Первый вице-президент Ирана посетил больницу, где лечат заразившихся коронавирусом

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири посетил больницу имени имам Хоссейн (мир ему!) в Тегеране, где проходят лечение заразившиеся новым типом коронавируса.

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