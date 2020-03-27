27 мар. 2020 г., 10:30
Journalist ID: 2177
News Code: 83729210
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Медсестры борются с коронавирусом без отдыха

Из-за распространения эпидемии коронавируса в Иране врачам и медсестрам в больнице Фирузабади в Тегеране приходится работать круглосуточно. Они даже спят прямо в больнице.

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