Из-за распространения эпидемии коронавируса в Иране врачам и медсестрам в больнице Фирузабади в Тегеране приходится работать круглосуточно. Они даже спят прямо в больнице.
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Свыше 11 тыс. пациентов с коронавирусом в Иране выздоровели
Тегеран, 27 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на…
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В Иране на коронавирус обследованы свыше 50 млн человек
Тегеран, 27 марта. ИРНА — Замминистра здравоохранения Ирана Алиреза Реиси сообщил, что в рамках…
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Слуцкий: Россия будет поддерживать Иран на всех уровнях
Москва, 27 марта. ИРНА — Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам…
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Глава минобороны: ВМС Ирана представят новые вооружения
Тегеран, 27 марта. ИРНА — Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что в текущем году иранского…
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Посольство Ирана призвало Японию перестать соблюдать санкции США
Тегеран, 27 марта. ИРНА — Иран ожидает от японской стороны игнорировать санкции США против…
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Медсестры борются с коронавирусом без отдыха
Из-за распространения эпидемии коронавируса в Иране врачам и медсестрам в больнице Фирузабади…
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Зариф призвал перестать соблюдать санкции США
Тегеран, 27 марта. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перестать…
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Тишина в городе Тебриз
В городе Тебриз на северо-западе Ирана прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись…
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Словения выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Президент словении Борут Пахор направил письмо президенту Ирана Хасану…
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Иран приветствует любую инициативу по перекрещению огня в Йемене
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Иран приветствует любую инициативу по перекрещению боевых действий…
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