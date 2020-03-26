26 мар. 2020 г., 22:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83729005
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Тишина в городе Тебриз

В городе Тебриз на северо-западе Ирана прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись все магазины, за исключением продуктовых и аптек.

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