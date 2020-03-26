В городе Тебриз на северо-западе Ирана прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись все магазины, за исключением продуктовых и аптек.
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Тишина в городе Тебриз
В городе Тебриз на северо-западе Ирана прекратилась вся коммерческая деятельность, закрылись…
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Словения выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Президент словении Борут Пахор направил письмо президенту Ирана Хасану…
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Иран приветствует любую инициативу по перекрещению огня в Йемене
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Иран приветствует любую инициативу по перекрещению боевых действий…
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Вице-спикер парламента ФРГ призвал снять с Ирана санкции
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Вице-спикер нижней палаты германского парламента Томас Опперман призвал…
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Иран поддержал инициативу Гутерриша о перемирии в Афганистане
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, в котором…
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Володин обсудил с иранским коллегой санкции и борьбу с коронавирусом
Москва, 26 марта. ИРНА — Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг по телефону…
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В Иране за сутки 157 человек умерли от коронавируса
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на…
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Иран опережает многие страны в борьбе с коронавирусом, заявил Лариджани
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Иран опережает многие страны мира по борьбе с пандемией коронавируса…
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Туристы могут виртуально посетить Бехистунскую скалу в Иране
В условиях самоизоляции и карантина на фоне борьбы с коронавирусом многие культурные и исторические…
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Иран и еще семь стран просят гкенсека ООН призвать к отмене санкций
Тегеран, 26 марта. ИРНА — Постпредства Ирана, Китая, России, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и…
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