Исфаханский базар, который является одним из древнейших и крупнейших базаров Ближнего Востока закрыли из-за распространения пандемии коронавируса.
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Исфаханский базар закрыли из-за коронавируса
Исфаханский базар, который является одним из древнейших и крупнейших базаров Ближнего Востока…
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Холм Хасанлу на северо-западе Ирана
Холм Хасанлу расположен в 80 км от города Урмии. Холм Хасанлу уходит корнями в эпоху неолита…
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Заседание кабинета министров
В среду, 25 марта, в дворце Саадабад состоялось первое заседание кабинета министров в новом…
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Босния и Герцеговина выразила солидарность с Ираном в борьбе с коронавирусом
Белград, 25 марта. ИРНА — Председатель президентского совета Боснии и Герцеговины Шафик Джафарович…
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Иран осудил теракт в Афганистане
Тегеран, 25 марта. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил террористическое…
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На конкурс "Мы победим коронавирус" подали заявки карикатуристы из 68 стран
Тегеран, 25 марта. ИРНА — На международный конкурс "Мы победим коронавирус" подали заявки карикатури…
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Посольство РФ рассказало о россиянах, находящихся в Иране
Тегеран, 25 марта. ИРНА — Россияне, находящиеся в Иране, не обращались в посольство России…
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ЕС окажет поддержку Ирану в борьбе с COVID-19
Тегеран, 25 марта. ИРНА — В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана…
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Иран и Армения подчеркнули тесное взаимодействие в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 25 марта. ИРНА — В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана…
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Все будет хорошо! В Ереване появились билборды в поддержку Ирана
Тегеран, 25 марта. ИРНА — Мэрия Еревана проводит акцию в поддержку стран, наиболее пострадавших…
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