25 мар. 2020 г., 21:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83727879
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Исфаханский базар закрыли из-за коронавируса

Исфаханский базар, который является одним из древнейших и крупнейших базаров Ближнего Востока закрыли из-за распространения пандемии коронавируса.

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