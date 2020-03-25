Холм Хасанлу на северо-западе Ирана

Холм Хасанлу расположен в 80 км от города Урмии. Холм Хасанлу уходит корнями в эпоху неолита и считается, что уже около 8 тыс. лет назад здесь образовалось поселение, которое со временем развивалось и около 2500 лет назад было уничтожено империей Урарту.