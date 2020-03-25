25 мар. 2020 г., 21:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83727871
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Холм Хасанлу на северо-западе Ирана

Холм Хасанлу расположен в 80 км от города Урмии. Холм Хасанлу уходит корнями в эпоху неолита и считается, что уже около 8 тыс. лет назад здесь образовалось поселение, которое со временем развивалось и около 2500 лет назад было уничтожено империей Урарту.

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