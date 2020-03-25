25 мар. 2020 г., 21:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83727864
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Заседание кабинета министров

В среду, 25 марта, в дворце Саадабад состоялось первое заседание кабинета министров в новом году иранского календарного года с участием президента Ирана Хасана Рухани.

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