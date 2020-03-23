23 мар. 2020 г., 14:33
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News Code: 83724860
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Иранцы в Семнане праздновали Новый год

Новруз, также Международный день Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских народов.

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