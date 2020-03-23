Новруз, также Международный день Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских народов.
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Посол Ирана в Индии: Иран борется с коронавирусом и санкциями одновременно
Нью-Дели, 23 марта, ИРНА - Посол Ирана в Индии Али Чегени заявил, что Иран борется одновременно…
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Седьмая партия медпомощи Всемирной организации здравоохранения доставлена в Иран
Тегеран, 23 марта, ИРНА - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила седьмую партию…
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Министр иностранных дел Пакистана призвал отменить санкции против Ирана
Исламабад, 23 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в письме в…
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8376 пациентов с коронавирусом в Иране выздоровели
Тегеран, 23 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 2349 человек, 1812…
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Иранцы в Семнане праздновали Новый год
Новруз, также Международный день Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному…
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Султан Омана поздравил с Новрузом
Тегеран, 23 марта, ИРНА - Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид направил послание президенту…
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Первое заседание кабинета министров в новом году
Первое заседание кабинета министров в новом году было проведено в понедельник утром под председатель…
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Вторая партия медпомощи «Врачи без границ» отправлена в Тегеран
Тегеран, 23 марта, ИРНА - Вторая партия медпомощи «Врачи без границ» из Бордо была отправлена…
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Россия раскритиковала продолжающиеся санкции США против Ирана и Венесуэлы
Москва, 23 марта, ИРНА - Представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов…
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Ежедневно в Иране можно сделать около 10 тыс. тестов на коронавирус
Зенджан, 23 марта, ИРНА - Благодаря принятым мерам в Иране можно сделать 10 тыс. тестов на…
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