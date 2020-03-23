23 мар. 2020 г., 14:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83724832
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Первое заседание кабинета министров в новом году

Первое заседание кабинета министров в новом году было проведено в понедельник утром под председательством президента Хасана Рухани в Тегеране.

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