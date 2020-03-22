Выступление Верховного лидера по случаю праздника Первого откровения пророка Мухаммад.

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Посол Ирана провел телефонный разговор с лидерами белорусской мусульманской общины
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Саид Яри провел отдельные…
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Премьер-министр Пакистана попросил Трампа отменить санкции против Ирана
Исламабад, 22 марта, ИРНА - Премьер-министр Пакистана Имран Хан, который считает, что санкции…
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Индия пытается уменьшить несправедливые санкции США против Ирана
Тегеран, 22 марта, ИРНА - В письме министру иностранных дел Индии Субраманиаму Джайшанкару…
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Ирана подверг критике неприглашение страны на заседание Всемирного банка по коронавирусу
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Представитель Ирана во Всемирном банке Хосейн Миршоджаиян раскритиковал…
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Министр здравоохранения: более 32 млн иранцев были проверены на коронавирус
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки…
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ЮНЕСКО обеспокоена санкциями против Ирана во время вспышки коронавируса
Шираз, 22 марта, ИРНА - Директор Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни в своем…
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МИД: проводятся консультации для облегчения транзита иранских грузовиков
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в воскресенье,…
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Лидер: какой мудрый человек принимает помощи Америки, обвиняемой в создании вируса
Тегеран, 22 марта, ИРНА – «Какой мудрый человек принимает помощи Америки, обвиняемой в создании…
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Число жертв коронавируса в Иране возросло до 1685 человек
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 21638 человек,…
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Президент Беларуси поздравил с Новрузом
Тегеран, 22 марта, ИРНА - Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Исламской…
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