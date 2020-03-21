21 мар. 2020 г., 12:15
Journalist ID: 2388
News Code: 83722622
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Весенние цветы в иранском Боджнурде

С наступлением весеннего цветения и в лесах и пастбищах провинции Северная Хорасан проявилась красота природа.

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