21 мар. 2020 г., 11:59
Journalist ID: 2388
News Code: 83722605
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Праздничный стол Новруза у иранцев

Праздничный стол — «Хафтсин» с семью продуктами, которые начинаются с буквы «с» персидского алфавита: сиб (яблоко), сир (чеснок), сабзе (проросшая пшеница), сирке (уксус), сепанд (багульник), саману (праздничное блюдо из проросшей пшеницы), сенджед (джуда, плоды, похожие на финики).

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