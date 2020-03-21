Праздничный стол Новруза у иранцев

Праздничный стол — «Хафтсин» с семью продуктами, которые начинаются с буквы «с» персидского алфавита: сиб (яблоко), сир (чеснок), сабзе (проросшая пшеница), сирке (уксус), сепанд (багульник), саману (праздничное блюдо из проросшей пшеницы), сенджед (джуда, плоды, похожие на финики).