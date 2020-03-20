20 мар. 2020 г., 15:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83722070
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Дом Семнаниха

Это - старый дом в старом квартале Аббасии в Семнане, Иран, площадью 121 кв. м в 2 этажах, создан подготовлен молодым архитектором Мохсеном Маддой под названием «Дом Семнаниха» с целью традиционного проживания.

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