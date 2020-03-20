Это - старый дом в старом квартале Аббасии в Семнане, Иран, площадью 121 кв. м в 2 этажах, создан подготовлен молодым архитектором Мохсеном Маддой под названием «Дом Семнаниха» с целью традиционного проживания.
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Весенние цветы в иранском Боджнурде
С наступлением весеннего цветения и в лесах и пастбищах провинции Северная Хорасан проявилась…
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1Праздничный стол Новруза у иранцев
Праздничный стол — «Хафтсин» с семью продуктами, которые начинаются с буквы «с» персидского…
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Премьер-министр Армении поздравил иранский народ с Новрузом
Тегеран, 21 марта, ИРНА - «Поздравляю с Новрузом народ Ирана и все народы, отмечающие этот…
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28 млн иранцев прошли скрининг на выявление коронавируса
Тегеран, 21 марта, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения Ирана Алиреза Раиси объявил…
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Зариф и его киргизский коллега подчеркнули непосредственное и глобальное противостояние коронавирусу
Тегеран, 21 марта, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана и Кыргызстана в телефонном разговоре…
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Враждебность, давление и санкции никогда не увенчаются успехом, заявил Рухани в адрес американского народа
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Тегеран, 20 марта, ИРНА - Спикер парламента Ирана Али Лариджани поздравил спикеров стран, у…
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Зариф: Белый дом оказал максимальное давление на уровне антигуманности
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Белый дом оказывает максимальное политическое давление на уровне…
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Исламабад, 20 марта, ИРНА - Премьер-министр Пакистана Имран Хан в пятницу жесткими назвал санкции…
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