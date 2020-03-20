Из-за вспышки коронавируса в Иране врачи и медсестры в больницах у пациентов праздновали Новый иранский год.
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Зариф призвал Японию наращивать усилия по отмене санкций США
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном…
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Японии предоставит Ирану госкредит объемом 23.4 млн долларов
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Правительство Японии приняло решение предоставить Ирану около 23.4…
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Иранский вратарь стал лучшим в Азии
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Вратарь сборной Ирана по футболу Алиреза Бейранванд признан самым…
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Посол Ирана и министр иностранных дел Омана подчеркнули важность расширения отношений
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Омане Нури Шахруди встретился с…
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Иранские медсестры и врачи праздновали Новруз в больницах
Из-за вспышки коронавируса в Иране врачи и медсестры в больницах у пациентов праздновали Новый…
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Новогоднее поздравление Рухани в Новрузе
Президент Ирана Хасан Рухани поздравил с Новрузом.
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Иран назвал санкции США препятствием в борьбе с коронавирусом
Нью-Йорк, 20 марта, ИРНА - Представительство Ирана в Организации Объединенных Наций назвало…
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Рухани: Новый год станет годом перемен в экономических отношениях Ирана с миром
Тегеран, 20 марта, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани, поздравивший солнечный Новый год, назвал…
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Поздравление Верховного лидера по случаю начала иранского Нового года
Верховный лидер поздравил с Новрузом.
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Верховный лидер: санкции США принесут пользу Ирану
Тегеран, 20 марта, ИРНА - Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи был назвал…
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