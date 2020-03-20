20 мар. 2020 г., 10:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83721793
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Новогоднее поздравление Рухани в Новрузе

Президент Ирана Хасан Рухани поздравил с Новрузом.

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