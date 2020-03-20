20 мар. 2020 г., 09:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83721748
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Поздравление Верховного лидера по случаю начала иранского Нового года

Верховный лидер поздравил с Новрузом.

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