В Иране проходит кампания «Остаться дома» для противостояния коронавирусу. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.
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Посол Ирана в России продолжает консультации по поводу санкций США в отношении медикаментов
Москва, 19 марта, ИРНА - Посол Ирана в России Казем Джалали в своем последующем телефонном…
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ФАО поможет Ирану бороться с новой волной вторжений кузнечиков
Тегеран, 19 марта, ИРНА - В рамках своей Программы чрезвычайного технического сотрудничества…
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Мой вклад в торможение распространения коронавируса
В Иране проходит кампания «Остаться дома» для противостояния коронавирусу. Вспышка нового коронавиру…
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Туркменистан поставил в Иран партию медицинских масок
Мешхед, 19 марта, ИРНА – Сегодня правительство Республики Туркменистан отправила в Иран партию,…
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Внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Заместитель министра промышленности Хосейн Модаррес Хиабани объявил,…
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Посол призвал Россию усилить поддержку для отмены жестких санкций США
Москва, 19 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали…
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В аппарате премьер-министра Армении поздравили гендиректора ИРНА с Новрузом
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Глава Центра связи аппарата премьер-министра Армении выразил надежду,…
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Мощность системы тестирования на коронавирус в Иране сильнее, чем в других странах
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Президент Института Пастора Ирана Алиреза Биглараи указал на возросшую…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 1284 человек
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
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Впервые в Иране разработали лазерный термометр
Арак, 19 марта, ИРНА - Заместитель директора по планированию и инвестициям Организации промышленност…
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