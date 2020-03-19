19 мар. 2020 г., 16:03
Journalist ID: 2074
News Code: 83721258
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Мой вклад в торможение распространения коронавируса

В Иране проходит кампания «Остаться дома» для противостояния коронавирусу. Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.

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