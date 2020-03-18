В среду, 18 марта, в дворце Саадабад состоялось последнее заседание кабинета министров в текущем году иранского календарного года с участием президента Ирана Хасана Рухани.
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Заседание кабинета министров с участием Рухани
В среду, 18 марта, в дворце Саадабад состоялось последнее заседание кабинета министров в текущем…
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Посол Ирана призвал международное сообщество противостоять санкциям США
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Посол Ирана в Тбилиси Джавад Гавам Шахиди направил в среду письмо…
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Зариф призвал противостоять санкциям США в борьбе с COVID-19
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал противостоять и отказаться…
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Иран начнет производить радиоактивный изотоп молибден-99
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Производство радиоактивного изотопа молибдена-99, от которого в значительн…
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Шэнь Хайсюн назвал коронавирус возможностью для углубления дружеских и партнерских отношений
Пекин, 18 марта, ИРНА - Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн, написал письмо…
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Санкции США мешают Ирану бороться с коронавирусом
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Председатель торгово-промышленной палаты Ирана Голям Хоссейн Шафеи…
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Грузия направила в Иран партию медицинской помощи
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Ассоциация представителей Фармацевтических Компаний В Грузии направила…
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Ульянов назвал новые санкции США против Ирана совершенно аморальным
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Постоянный представитель России при международных организациях в…
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Уровень грамотности населения Ирана составляет 96%
Тегеран, 18 марта. ИРНА — Глава ирансой организации по борьбе с неграмотностью Шапур Мохммад-заде…
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Шамхани назвал шантаж обычной стратегией США
Тегеран, 18 марта, ИРНА – Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани назва…
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