18 мар. 2020 г., 22:04
Journalist ID: 2177
News Code: 83720525
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Заседание кабинета министров с участием Рухани

В среду, 18 марта, в дворце Саадабад состоялось последнее заседание кабинета министров в текущем году иранского календарного года с участием президента Ирана Хасана Рухани.

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