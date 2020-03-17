Чахаршанбесури - так же называемый Фестивалем Огня, это Иранский фестиваль отмечаемый в вечер последней среды перед Новрузом! Этот день прелюдия перед Новрузом (Иранским Новым Годом), и отмечается с огненными показами и прыжками через огонь.
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Министры иностранных дел Швеции и Ирана обменялись мнениями о международных вопросах
Тегеран, 18 марта, ИРНА - Сегодня вечером министр иностранных дел Швеции Энн Линде провела…
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Праздник Чахаршанбесури в Иарне
Чахаршанбесури - так же называемый Фестивалем Огня, это Иранский фестиваль отмечаемый в вечер…
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В Иране создан препарат для лечения пневмонии, вызванного коронавирусом
Тегеран, 17 матра. ИРНА — Иранские ученые нашли комбинацию препарат для лечения пневмонии,…
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Зариф провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана
Тегеран, 17 марта. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Узбекистана Мохаммад Джавад Зариф…
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В Иране начнут производить тест-системы для диагностики коронавируса
Тегеран, 17 марта. ИРНА — Иранские компании начнут массовое производство тест-систем для диагностики…
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Иран призвал страны мира присоединиться к глобальной кампании против санкций США
Тегеран, 17 марта. ИРНА — министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф призвал все страны…
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Иранский изобразитель пошел на решительные меры для борьбы с коронавирусом с разработкой линии для производства масок
Шахрекорд, 17 марта, ИРНА - «Чтобы предотвратить распространение коронавируса, я начал свою…
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Востоковед: продолжение санкций США против Ирана нанесло ущерб усилиям по борьбе с коронавирусом
Москва, 17 марта. ИРНА — Продолжение санкции против Ирана нанесло ущерб международным усилиям…
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Рухани: правительство Ирана будет работать без выходных во время Ноуруза
Тегеран, 17 марта. ИРНА — В связи с угрозой распространения коронавируса правительство будет…
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