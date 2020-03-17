18 мар. 2020 г., 00:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83719193
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Праздник Чахаршанбесури в Иарне

Чахаршанбесури - так же называемый Фестивалем Огня, это Иранский фестиваль отмечаемый в вечер последней среды перед Новрузом! Этот день прелюдия перед Новрузом (Иранским Новым Годом), и отмечается с огненными показами и прыжками через огонь.

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