Иранский Гилян вне страха вспышки коронавируса

Хотя люди в частности живут в каратине, города на севере Ирана готовятся к празднованию Нового года, Новруза.
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Внешняя торговля Ирана превысила 80 млрд долларов
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Заместитель министра промышленности Хосейн Модаррес Хиабани объявил,…
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Посол призвал Россию усилить поддержку для отмены жестких санкций США
Москва, 19 марта, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали…
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В аппарате премьер-министра Армении поздравили гендиректора ИРНА с Новрузом
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Глава Центра связи аппарата премьер-министра Армении выразил надежду,…
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Мощность системы тестирования на коронавирус в Иране сильнее, чем в других странах
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Президент Института Пастора Ирана Алиреза Биглараи указал на возросшую…
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 1284 человек
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло…
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Впервые в Иране разработали лазерный термометр
Арак, 19 марта, ИРНА - Заместитель директора по планированию и инвестициям Организации промышленност…
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В Минздрава Ирана заявили, что каждый час 50 человек заражаются коронавирусом
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш…
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ВОЗ: Национальная кампания борьбы с коронавирусом в Иране - большой шаг
Тегеран, 19 марта, ИРНА - В беседе с министром здравоохранения Ирана Саидом Намаки генеральный…
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103-летняя женщина и 90-летний иранский мужчина, зараженные коронавирусом, выздоровели
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Хотя смертельный коронавирус все еще находится на подъеме в мире,…
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Объем экспорта из Ирана увеличился втрое
Тегеран, 19 марта, ИРНА - Несмотря на широко распространенную обеспокоенность по поводу вспышки…
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