17 мар. 2020 г., 15:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83718635
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Иранский Гилян вне страха вспышки коронавируса

Хотя люди в частности живут в каратине, города на севере Ирана готовятся к празднованию Нового года, Новруза.

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