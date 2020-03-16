16 мар. 2020 г., 17:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83717246
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На запада Ирана пришла настоящая весна

В провинциях Курдистан и Кохгилуйе и Бойерахмед на западной части Ирана зацвели цветы и дерева.

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