16 мар. 2020 г., 17:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83717231
0 Persons

Лаборатория для диагностики коронавируса в Ахвазе

С 22 февраля в Ахвазе была открыта лаборатория по диагностике нового типа коронавируса 2019-nCoV. С тех пор лаборатория работает круглосуточно и делает по 100 тестов каждый день.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 6 =