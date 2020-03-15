15 мар. 2020 г., 19:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83715821
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Исторические здания Нейшабура

Старые дома в Иране являются частью культурной и исторической самобытности этой страны. Фотографии показывают исторические здания в иранском Нейшабуре.

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