Возможности Армии Исламской Республики Иран по сдерживанию коронавирусом были продемонстрированы в воскресенье, 15 марта, в Ширазе.
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Иранский футболист направил в провинцию Гилян медицинскую помощь
Решт, 15 марта. ИРНА — Бывший футболист сборной Ирана Джалал Хоссейни направил первую партию…
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Лидер: национальный мобилизационный проект по борьбе с коронавирусом превратит угрозы в возможности
Тегеран, 15 марта. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал меры…
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Исторические здания Нейшабура
Старые дома в Иране являются частью культурной и исторической самобытности этой страны. Фотографии…
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Объем торговли нефтепродуктами из порта Шахид Раджаи увеличился на 26%
Бендер-Аббас, 15 марта, ИРНА - Объем нефтяного экспорта из порта Шахид Раджаи в иранском Бендер-Абба…
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Посол: cанкции ограничивают возможности Ирана по противодействию коронавирусу
Москва, 15 марта. ИРНА — Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что санкции США против…
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50 тыс. тонн полезных ископаемых было экспортировано через порт Чабахар
Чабахар, 15 марта, ИРНА - Заместитель директора по портам и морским делам иранского Систана…
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Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца прокомментировал жесткие санкции США
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Мохаммад-Реза…
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Армейские военные учения по борьбе с коронавирусом в иранском Ширазе
Возможности Армии Исламской Республики Иран по сдерживанию коронавирусом были продемонстрированы…
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Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом
Тегеран, 15 марта. ИРНА — Жестокие санкции США против Ирана препятствуют борьбе с новым типом…
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Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иранские специалисты и эксперты вскоре будут ремонтировать электростанции…
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