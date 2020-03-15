15 мар. 2020 г., 17:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83715719
0 Persons

Армейские военные учения по борьбе с коронавирусом в иранском Ширазе

Возможности Армии Исламской Республики Иран по сдерживанию коронавирусом были продемонстрированы в воскресенье, 15 марта, в Ширазе.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =