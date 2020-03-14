14 мар. 2020 г., 21:41
Journalist ID: 2177
News Code: 83714368
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Заседание национального штаба по борьбе с коронавирусом

В субботу, 14 марта в Тегеране состоялось заседание национального штаба по борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19) в режиме видеоконференции с участием президента страны Хасана Рухани.

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