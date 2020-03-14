14 мар. 2020 г., 17:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83714136
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Выращивание киноа на юго-востоке Ирана

В Бампуре, провинция Систан и Белуджистан выращивают киноа как выгодный урожай и отличную культуру для севооборота.

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