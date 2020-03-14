14 мар. 2020 г., 16:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83714073
0 Persons

В Мазандаране наступила весна

В провинции Мазандаран на берегах Каспийского моря, на севере Ирана наступила ранняя весна.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =