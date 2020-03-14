14 мар. 2020 г., 16:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83714045
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Фестиваль крашенных яиц в Тегеране

В предверии новогодних праздников по солнечному календарю на улице Вяли Аср Тегерана установили формы в виде больших яиц для их росписи художниками.

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