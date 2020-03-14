14 мар. 2020 г., 15:56
Journalist ID: 2177
News Code: 83714034
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Дезинфекция улиц Тегерана из-за вспышки коронавируса

Пожарные в городе Тегеран начали работу по профилактике коронавируса и провели дезинфекцию улиц.

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