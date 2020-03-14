Пожарные в городе Тегеран начали работу по профилактике коронавируса и провели дезинфекцию улиц.
-
Заседание национального штаба по борьбе с коронавирусом
В субботу, 14 марта в Тегеране состоялось заседание национального штаба по борьбе с новым типом…
-
Рост несырьевого сектора экономики Ирана составил 1,3%
Тегеран, 14 марта. ИРНА — Рост несырьевого сектора экономики Ирана за 9 месяцев текущего иранского…
-
Зариф: Рухани направил письмо коллегам о последствиях санкций в борьбе с коронавирусом
Тегеран, 14 марта. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил письмо своим коллегам, в котором…
-
В Иране введен в эксплуатацию нефтяной резервуар объемом 1 млн баррелей
Тегеран, 14 марта. ИРНА — На Персидском заливе введен в эксплуатацию резервуар номер 2 региона…
-
Иранцы выиграли еще две квоты на ОИ 2020 в Токио
Тегеран, 14 марта, ИРНА - Иранские спортсмены увеличили количество квот на ОИ в Токио до 50,…
-
В МИД Ирана обсудили меры по защите от последствий коронавируса
Тегеран, 14 марта. ИРНА — В МИД Ирана обсудили меры по защите от последствий, вызванных распростране…
-
Выращивание киноа на юго-востоке Ирана
В Бампуре, провинция Систан и Белуджистан выращивают киноа как выгодный урожай и отличную культуру…
-
В Мазандаране наступила весна
В провинции Мазандаран на берегах Каспийского моря, на севере Ирана наступила ранняя весна.
-
Фестиваль крашенных яиц в Тегеране
В предверии новогодних праздников по солнечному календарю на улице Вяли Аср Тегерана установили…
-
Дезинфекция улиц Тегерана из-за вспышки коронавируса
Пожарные в городе Тегеран начали работу по профилактике коронавируса и провели дезинфекцию…
Your Comment