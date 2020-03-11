11 мар. 2020 г., 08:25
Journalist ID: 2388
News Code: 83709531
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Представление новейшей городской дезинфицирующей системы

Фотографии показывают дезинфекцию Тегеранского бульвара аль-Гадир последней городской системой дезинфекции.

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