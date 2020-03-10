10 мар. 2020 г., 20:31
Journalist ID: 2177
News Code: 83709288
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Ранняя весна в Самане

В садах города Саман, провинция Кохгилуйе и Бойерахмед внезапно зацвели цветы и дерева.

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