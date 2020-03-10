10 мар. 2020 г., 18:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83709180
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Чайки на берегах Персидского залива

На юге Ирана на берегах Персидского залива в Бандар Аббасе чайки ловят рыбу.

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