9 мар. 2020 г., 12:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83707098
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Весенние цветы в иранском Боджнурде

С наступлением весны рост цветов является проявлением красоты природы. Муниципалитет центра провинции Северная Хорасан также готовится к весне, выращивания цветов в теплицах и питомниках.

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