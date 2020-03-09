С наступлением весны рост цветов является проявлением красоты природы. Муниципалитет центра провинции Северная Хорасан также готовится к весне, выращивания цветов в теплицах и питомниках.
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Весенние цветы в иранском Боджнурде
С наступлением весны рост цветов является проявлением красоты природы. Муниципалитет центра…
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Шамхани и Салех подчеркнули необходимость ирано-иракского сотрудничества в борьбе с терроризмом
Багдад, 9 марта, ИРНА – На встрече с президентом Ирака Бархамом Салехом секретарь Высшего совета…
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Разведка Иран нанесла удар по террористической группировке «Джаиш аль-Адль»
Захедан, 9 марта, ИРНА - Генеральный директор разведки провинции Систан и Белуджистан объявил…
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6 иранских фильмов будут показаны на бельгийском фестивале
Тегеран, 9 марта, ИРНА - В этом году на Международном фестивале документального кино «Миллениум»…
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Ранняя весна в иранском Биабанаке
Цветение фруктовых деревьев и появление разноцветных весенних цветов в последние дни зимы придали…
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Весенняя природа Тангеснан Андика
В Тангеснане, провинция Хузестан уже настипила Весна. Уникальная природа Тангеснана считается…
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Обработка войлоком в Шахрекорде
Войлок - это традиционный тип коврового материала, изготовленного из шерсти. Это самое простое…
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Секретарь ВСНБ Ирана провел встречу с премьер-министром Ирака
Багдад, 8 марта. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
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В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 6566
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на 743 случая,…
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Горган накануне весны
В городе Горган на северо-востоке Ирана скоро наступит весна, а цветы и дерева уже зацвели.…
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