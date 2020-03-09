9 мар. 2020 г., 08:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83706614
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Ранняя весна в иранском Биабанаке

Цветение фруктовых деревьев и появление разноцветных весенних цветов в последние дни зимы придали весенний вид первозданной природе Хура и Биабанка в Исфахане.

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