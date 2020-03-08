8 мар. 2020 г., 22:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83706479
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Весенняя природа Тангеснан Андика

В Тангеснане, провинция Хузестан уже настипила Весна. Уникальная природа Тангеснана считается одним из популярных туристических достопримечательностей, который стоит посетить в Хузестан.

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