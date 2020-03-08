Войлок - это традиционный тип коврового материала, изготовленного из шерсти. Это самое простое напольное покрытие и его обработка требует специальной системы.
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Весенняя природа Тангеснан Андика
В Тангеснане, провинция Хузестан уже настипила Весна. Уникальная природа Тангеснана считается…
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Обработка войлоком в Шахрекорде
Войлок - это традиционный тип коврового материала, изготовленного из шерсти. Это самое простое…
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Секретарь ВСНБ Ирана провел встречу с премьер-министром Ирака
Багдад, 8 марта. ИРНА — Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
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В Иране число заболевших коронавирусом выросло до 4747
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Число заражений коронавирусом в Иране за сутки возросло на 743 случая,…
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Спокойный Тегеран в условиях эпидемии коронавируса
В Иранской столице Тегеране все спокойно из-за вспышки эпидемии коронавируса COVID-2019. Власти…
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Горган накануне весны
В городе Горган на северо-востоке Ирана скоро наступит весна, а цветы и дерева уже зацвели.…
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В иранском Хузестане произошло землетрясение магнитудой 4.8
Дезфул, 8 марта, ИРНА - Городе Дезфул, Хузестан, произошло землетрясение магнитудой 4.8.
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Шамхани: действия иракского народа и правительства по выражению вывода оккупантов заслуживают высокой оценки
Багдад, 8 марта, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани…
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Представлен «робот-медсестра» в иранском Йезде
Йезд, 8 марта, ИРНА - Впервые робот-медсестра был представлен исследовательской группой Йездского…
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Али Шамхани сообщил о проведении переговоров с иракскими чиновниками
Багдад, 8 марта, ИРНА - «Мы обсудим вопросы безопасности, политических отношений и развития…
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