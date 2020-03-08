8 мар. 2020 г., 22:16
Journalist ID: 2177
News Code: 83706467
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Обработка войлоком в Шахрекорде

Войлок - это традиционный тип коврового материала, изготовленного из шерсти. Это самое простое напольное покрытие и его обработка требует специальной системы.

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